Актриса Наркас Юмагузина умерла от рака мозга в 39 лет

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 51

Звезда Салаватского театра пыталась побороть онкологию на протяжении года, но болезнь оказалась сильнее.

Актриса Наркас Юмагузина умерла от рака мозга в 39 лет

Фото: kulturarb.ru Интернет-портал «культурный мир Башкортостана»

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Актриса Салаватского театра республики Башкортостан Наркас Юмагузиной скончалась в возрасте 39 лет. Родные и коллеги надеялись, что женщина сможет победить рак и собирали деньги на лечение. Однако ее организм не справился.

Как пишет Starhit.ru, женщина боролась с онкологией на протяжении года. Ее уход стал настоящей трагедией не только для близких, но и коллег по театру. Наркас Юмагузина была частью основного состава и участвовала во всех постановках.

«Тонкая лирическая героиня с уникальным голосом, одаренная от природы, она была настолько мелодичная поющая актриса. Ее голос — это соловей нашего театра. Настолько она была утонченная, и я могу сказать, что сейчас в нашем театре подобных актрис нет», — рассказала режиссер Салаватского театра Лиана Нигматуллина.

Прощание с 39-летней артисткой прошло в родной деревне Кульчурово Баймакского района. У Наркас Юмагузиной остался муж и двое дочерей 11 и 14 лет.

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