УЕФА создаст рабочую группу по возвращению российских команд в турниры

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 10

Генсек РФС Митрофанов сообщил о планах УЕФА создать рабочую группу по возвращению России

УЕФА создаст рабочую группу по возвращению российских команд в турниры

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Читайте нас в: Дзен Новости

Формирование дорожной карты возвращения российских клубов и сборной в международный футбол начнется уже на этой неделе.

УЕФА создаст рабочую группу по возвращению российского футбола в международные турниры на этой неделе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максима Митрофанова.

«Планируем, что УЕФА на этой неделе осуществит формирование рабочей группы. Пока ждем, кто туда войдет. Это вопрос консультации, каждая из сторон будет делать свои предложения. Сейчас идет работа в стандартном режиме», — сказал он.

В конце декабря на исполкоме РФС обсуждался вопрос о переходе организации в Азиатскую конфедерацию футбола. Тогда же совместно с УЕФА было решено собрать рабочую группу для выработки дорожной карты по возвращению российских клубов в международные турниры.

Глава РФС Александр Дюков заявил, что в рабочую группу будут приглашены представители Международного олимпийского комитета (МОК) и ФИФА.

В сентябре УЕФА не допустил сборную России до участия в жеребьевке Евро-2024. Причиной стало февральское решение о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, которое по умолчанию действует «до дальнейшего уведомления». В мае УЕФА также отстранил российские клубы и сборную на сезон 2022–2023 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему российские арбитры не вошли в список судей ЧМ по футболу в Катаре.

-14° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
70.30
-0.04 75.08
-0.58
🧙‍♀ Гороскоп на 10 января для всех знаков зодиака

Последние новости

14:54
УЕФА создаст рабочую группу по возвращению российских команд в турниры
14:47
Сергей Шойгу объявил о модернизации работы военкоматов
14:46
Умер бывший патриарх Иерусалимский Ириней
14:40
Патрушев указал на корпоративный след в убийствах американских лидеров
14:34
Площадь пожара на северо-востоке столицы составила тысячу квадратных метров
14:34
Челюсть отвисла: Дарья Мороз о постельной сцене Асмус и Янковского в «Тексте»

Сейчас читают

Вильфанд предупредил о 50-градусных морозах в Старый Новый год
Киркоров забыт: Алена Блин развлекается на Мальдивах с молодым смазливым любовником
«Американские горки» в Конгрессе: привет от Трампа и интрига импичмента Байдену
Зачем в Семейном кодексе хотят прописать статус бывших супругов и что это изменит для решивших развестись

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023