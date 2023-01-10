Странам Запада предрекли катастрофу из-за решения пойти на конфликт с Россией

Евросоюз и США не смогли расширить антироссийскую коалицию и утратили глобальное влияние.

Запад попал в тяжелую ситуацию, вступив в конфликт с Россией на Украине. Об этом пишет обозреватель телеканала Al Mayadeen Халид аль-Бухали.

«Запад проигнорировал все катастрофические для себя последствия, главное из которых — почти полное истощение запасов вооружений», — отметил он.

Также аль-Бухали говорит о рецессии, которая погрузила западную экономику в череду кризисов, и массовых протестах из-за роста цен по всей Европе.

Обозреватель обратил внимание, что Евросоюз и США не смогли расширить антироссийскую коалицию за пределы привычных альянсов и утратили глобальное влияние. Вместе с тем отказ от выстроенного сотрудничества с РФ расколол страны Запада. В свою очередь Россия сплотила свой народ и усилила позиции на международной арене.

По мнению аль-Бухали, спецоперации можно было бы избежать, если бы Запад прислушался к требованиям России о гарантиях безопасности.

«Они являются законными требованиями, а не плодом воображения Кремля, как утверждает Запад, чьи высокомерие и самоуверенность привели к эскалации кризиса», — подчеркнул обозреватель.

Сейчас США и ЕС должны осознать бесперспективность конфликта на Украине, смириться с формированием многополярного мира и крахом гегемонии Запада на планете, заключил аналитик.

На днях другой обозреватель телеканала Al Mayadeen Хассан Нафаа заявил, что Запад недооценил возможность России противостоять санкциям и уровень ее военной мощи.

По словам эксперта, за время конфликта российская валюта стала крепче, а боеспособность армии России оказалась такой, что даже за 11 месяцев спецоперации страна подключила далеко не всю военную мощь. Кроме того, у РФ есть стратегические союзы, на которые она может опереться, тогда как НАТО грозит крах в случае затягивания конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Турции заявили о фатальной ошибке Украины, вставшей на сторону Запада в противостоянии с Россией.