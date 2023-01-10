Умер театральный режиссер и актер Михаил Дроботов

Знаменитость с 80-х годов проживал в Одессе.

Актер и театральный режиссер Михаил Дроботов скончался на 65-м году жизни. Об этом сообщается в социальных сетях.

О причинах кончины пока не сообщается.

Артист снимался в таких сериалах как «Ликвидация», «Сонька Золотая Ручка», «Шулер», «Следствие любви».

Михаил Дроботов родился 19 августа 1958 года, закончил Харьковский государственный университет искусств имени Котляревского. После этого Михаил Дроботов трудился в Русском драмтеатре имени Горького в Казахстане. С конца 80-х годов прошедшего столетия артист проживал в Одессе, где работал режиссером местного театра на Чайной и выступал на сцене Русского драматического театра Одессы.

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