Умер театральный режиссер и актер Михаил Дроботов

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 61

Скончался звезда сериала «Ликвидация» Михаил Дроботов

Умер театральный режиссер и актер Михаил Дроботов

Фото: Кадр из сериала «Следствие любви»

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Знаменитость с 80-х годов проживал в Одессе.

Актер и театральный режиссер Михаил Дроботов скончался на 65-м году жизни. Об этом сообщается в социальных сетях.

О причинах кончины пока не сообщается.

Артист снимался в таких сериалах как «Ликвидация», «Сонька Золотая Ручка», «Шулер», «Следствие любви».

Михаил Дроботов родился 19 августа 1958 года, закончил Харьковский государственный университет искусств имени Котляревского. После этого Михаил Дроботов трудился в Русском драмтеатре имени Горького в Казахстане. С конца 80-х годов прошедшего столетия артист проживал в Одессе, где работал режиссером местного театра на Чайной и выступал на сцене Русского драматического театра Одессы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как актриса Салаватского театра республики Башкортостан Наркас Юмагузиной скончалась в возрасте 39 лет от рака. Прощание с 39-летней артисткой прошло в родной деревне Кульчурово Баймакского района. У Наркас Юмагузиной остался муж и двое дочерей 11 и 14 лет.

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