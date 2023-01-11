«Две стихии»: бурлящая лава вулкана Этна столкнулась со снегом

Этна считается самым высоким действующим вулканом на территории Европы. При этом он соседствует со снежными долинами.

На Сицилии продолжает извергаться вулкан Этна. Раскаленная магма начала появляться здесь еще в ноябре 2022 года. Однако теперь процесс обрел удивительный характер.

Лавовые бассейны самого крупного европейского вулкана находятся в непосредственной близости от снежных долин. Экстремалы, не побоявшиеся приблизиться к извергающейся вершине, запечатлели уникальные кадры.

На видео попали потоки раскаленной лавы, которые сталкиваясь со снегом, продолжают двигаться дальше. Редкое явление было снято очевидцами в долине Валле-дель-Бове.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вечером 9 января ученые зафиксировали сильнейшую вспышку на Солнце, которая грозит возникновением магнитных бурь.