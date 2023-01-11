«Две стихии»: бурлящая лава вулкана Этна столкнулась со снегом

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 21

Экстремалы сняли на видео уникальное явление при извержении вулкана Этна

Фото, видео: Ruptly; 5-tv.ru

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Этна считается самым высоким действующим вулканом на территории Европы. При этом он соседствует со снежными долинами.

На Сицилии продолжает извергаться вулкан Этна. Раскаленная магма начала появляться здесь еще в ноябре 2022 года. Однако теперь процесс обрел удивительный характер.

Лавовые бассейны самого крупного европейского вулкана находятся в непосредственной близости от снежных долин. Экстремалы, не побоявшиеся приблизиться к извергающейся вершине, запечатлели уникальные кадры.

На видео попали потоки раскаленной лавы, которые сталкиваясь со снегом, продолжают двигаться дальше. Редкое явление было снято очевидцами в долине Валле-дель-Бове.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вечером 9 января ученые зафиксировали сильнейшую вспышку на Солнце, которая грозит возникновением магнитных бурь.

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