«Я очень счастлив»: Цискаридзе спровоцировал слухи о романе с журналисткой

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 54

Николай Цискаридзе рассказал о чувствах к Алене Долецкой

«Я очень счастлив»: Цискаридзе спровоцировал слухи о романе с журналисткой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Народный артист России никогда не был женат и с недоверием относился к институту брака. Однако недавнее высказывание 49-летнего хореографа спровоцировало волну догадок о его личной жизни.

Бывший премьер балета Большого театра Николай Цискаридзе снискал славу убежденного холостяка. Но в последнее время поклонники заметили, что артист начал открыто высказываться о своих симпатиях.

Как пишет «Экспресс газета», маэстро опубликовал в своем микроблоге трогательное поздравление в адрес журналистки Алены Долецкой. Он подчеркнул, что встречи с некоторыми людьми способны изменить жизнь в лучшую сторону. Именно таким человеком и стала для него эффектная светская львица.

«Сегодня день рождения Алены Долецкой! Могу рассказывать и желать очень многое! И сделаю обязательно лично, но здесь я хочу сказать одно: Я очень счастлив, что мы общаемся много лет, дружим и нам никогда не скучно!!!» — написал Цискаридзе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в нежных чувствах друг к другу вновь заподозрили актеров Данилу Козловского и Оксану Акиньшину. Звезды сами подогрели слухи о своем романе, появившись в обнимку в Третьяковской галерее.

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