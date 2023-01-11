Возвращение без пилотов: стала известна судьба корабля «Союз МС-22»

Миссия экипажа на МКС будет продлена.

Корабль «Союз МС-22» с поврежденным радиатором спустят на Землю в беспилотном варианте. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов. По его словам, причиной повреждения модуля стало столкновение с космическим мусором размером до одного миллиметра на скорости семь тысяч километров в секунду.

Государственный деятель отметил, что в случае возникновения внештатных ситуаций на станции, возможность использования корабля для спасения членов экипажа определится отдельным решением государственной комиссии.

«С помощью телекамеры американского сегмента станции было определено место негерметичности. Версия технического повреждения радиатора во время процесса изготовления рассмотрена и не подтверждается. Результаты исследований позволили подтвердить вывод об ударе спорадического метеороида», — объяснил Борисов.

По словам главы «Роскосмоса» запуск корабля «Союз МС-23» был запланирован на 16 марта 2023 года с экипажем 69 длительной экспедиции, космонавтами «Роскосмоса» Олегом Кононенко, Николаем Чубом и астронавтом НАСА Лорал О’Хара.

Однако после возникновения инцидента с МС-22 было принято решение запустить космическое судно 20 февраля 2023 года в беспилотном режиме с доставкой грузов на космическую станцию. Экспедиция Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Франциско Рубио на МКС будет продлена, они вернутся на Землю на «Союзе МС-23».

Ранее 5-tv.ru сообщал, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин направил послу Франции ранивший его осколок.