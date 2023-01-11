Песков прокомментировал запрет на выезд российских мужчин из страны

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 233

Песков назвал уткой сообщения о запрете выезда мужчинам из России с 9 января

Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

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Актуальные новости могут предоставить только достоверные источники.

Новости о том, что якобы российским мужчинам запретили выезжать за пределы страны — ложные домыслы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в рамках ежедневного брифинга с журналистами.

«Да, это обычная информационная утка, информационная диверсия, скажем так», — прокомментировал эту информацию представитель Кремля.

Ранее СМИ Украины стали распространять информацию о новом указе Москвы для пограничных пунктов. Сообщалось, что ФСБ России якобы потребовала от соответствующих управлений ограничить выезд граждан, подлежащих военной службе. Как отмечали журналисты Незалежной, под ограничения попали мужчины из категорий годности «А», «Б» и «В».

К слову, Дмитрию Пескову регулярно приходится опровергать ложную информацию от украинских СМИ. Например, еще вчера представитель Кремля заявлял, что сообщения Telegram-каналов о подготовке к новой волне частичной мобилизации в России являются очередным фейком.

По словам пресс-секретаря главы государства, все актуальные новости можно найти только в достоверных источниках, например, официальных сайтах российского правительства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в посольстве России объяснили причину выхода из антикоррупционной конвенции.

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