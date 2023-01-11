«Это ведет к хаосу»: Пригожин высказался о популяризации каннибализма на Западе

Продюсер резко высказался о теме людоедства, которая в последнее время стала не на шутку популярна в обществе.

В США наблюдается рост общественного интереса к теме каннибализма. Это романтизируется в кинематографе, музыке и книгах. Российский продюсер Иосиф Пригожин в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru назвал происходящее разрушением общечеловеческих принципов.

«Я боюсь, что все, что предлагается сегодня в таком формате, ведет к хаосу и разрушению общечеловеческих принципов. Существует цикл, и эта цикличность меняет траекторию жизни. Сейчас мы переходим на самую безобразную часть, а через какое-то время мы перейдем на другую ноту, я надеюсь», — высказался продюсер.

Тема каннибализма в последнее время активно пропагандируется в кино. В этом году на Венецианском кинофестивале представили фильм Луки Гуаданьино «Целиком и полностью», где парочка каннибалов путешествует по США и ест людей. В Венеции картине аплодировали десять минут.

По мнению Пригожина, такие существа не заслуживают жизни.

«Это приведет к трагедии. Я считаю, что подобных людей надо уничтожать. Просто уничтожать, запомните это слово. Это нелюди, они к человеку не имеют никакого отношения», — заявил Пригожин.

По его мнению, обществу нужно выбирать путь цивилизации, а не поддаваться западной пропаганде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певец Юрий Лоза обвинил Голливуд в пропаганде каннибализма методом «окна Овертона».