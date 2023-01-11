Путин: насущные вопросы новых регионов РФ нужно решать уже сейчас

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 35

Российский лидер попросил правительство вести слаженную и оперативную работу.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

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Насущные вопросы новых регионов России необходимо решать уже сейчас. Об этом в рамках совещания с членами правительства заявил президент Владимир Путин.

«До 2030 года они должны выйти на общероссийский уровень по состоянию инфраструктуры, уровню социальных услуг, по многим другим параметрам качества жизни», — сказал глава государства.

Российский лидер также попросил правительство, федеральные ведомства и коллег в регионах «максимально четко и согласованно отработать все детали такой программы».

«Все самые острые жизненные вопросы нужно решать уже сейчас», — пояснил президент.

Причем такие решения должны быть оперативными. Путин подметил, что ситуация в новых субъектах страны является сложной, а на отдельных территориях продолжаются боевые действия. Кроме того, далеко не везде восстановлена мирная жизнь и обеспечена безопасность граждан. Подобные факторы необходимо учитывать.

«Но все это не повод для того, чтобы взять паузу и отложить „на потом“ решение самых насущных вопросов», — резюмировал глава государства.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от неонацистов. Российскими войсками освобожден ряд территорий в рамках денацификации и демилитаризации Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Россия будет повышать обороноспособность страны.

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