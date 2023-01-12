В снежном плену: как невнимательность коммунальщиков чуть не стоила жизни ребенку

Коммунальная служба утверждает, что дети сами виноваты, что играли рядом с уборочной техникой. Но так ли это?

В Гатчине возбудили уголовное дело, после того как коммунальщики во время уборки местной площади не заметили, как засыпали снегом семи летнего ребенка! Он выжил, его вовремя откопали прохожие. Но теперь у первоклашки проблемы со здоровьем.

Непросто и коммунальщику, опрокинувшему злополучную кучу снега: его сейчас опрашивают следователи, но обвинять никого не спешат. Даже местные жители разделились на два лагеря по вопросу, кто в этой истории виноват. Алексей Полторанин продолжит.

Это кадры целой спасательной операции. Рабочие вместе с прохожими бросаются к огромной куче снега — лопатами и вручную раскапывают сугроб, под которым оказалась маленькая девочка. Счет идет на секунды. Вот она появляется из-под снега, жива. Семилетняя Катя гуляла со старшим братом, когда экскаватор одним движением завалил ее грудой снега.

«Все произошло здесь, на этой площади города Гатчина. Сугроба уже нет. На земле следы от техники. Это популярное место у горожан. Рядом деревянная горка. Именно здесь коммунальщики и устроили генеральную уборку», — рассказал корреспондент.

Снег, собранный со всей площади, свалили в одну большую кучу, а затем, как видно на кадрах с камер наблюдения, принялись грузить в КАМАЗ. Самое удивительное, что тут же играют дети, и это никого не смущает. Очевидцы рассказывают, что девочка пыталась убежать, когда экскаватор подъехал совсем близко, но не успела. Домой, по словам отца, она вернулась со слезами на глазах,

«Никто сигналов не подал, не прогонял. Куча эта находилась на площади, хотя праздники уже закончились. Не огорожено место, ничего. Дети увидели горку — пошли играться. Это же дети», — рассказал отец пострадавшего ребенка.

За уборку этой территории отвечает муниципальная компания. Ее руководитель заявил, что сотрудники соблюдали технику безопасности, но не учли, что на месте работ окажется так много детей. Юрист фирмы утверждает — им делали замечания и даже пытались отгонять, но те никого не слушали.

В администрации района подтверждают: дети лазили по снежным кучам, как говорят чиновники, бесконтрольно. И такую картину местные жители наблюдали регулярно, о чем теперь пишут в соцсетях.

«Работаю в магазине напротив, видела неоднократно, как мальчики специально прыгали около техники, пытались забрать в ковш трактора, обкидывали трактор снежками. Водитель ругался, махал руками, прогонял их даже матом, но это веселило их еще больше», — утверждает очевидица.

Однако все равно непонятно, почему коммунальщики не остановили работы, если детей было так много. С нами экскаваторщик отказался разговаривать.

О водителе Александре Парфееве известно, что на фронтальном погрузчике он работает более пяти лет. Сейчас его допрашивают следователи. Местный отдел СК завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сама девочка, по словам отца, очень сильно испугалась. А сейчас у Кати еще и заболела спина. Так что, видимо, ей еще предстоит пройти медицинское обследование.