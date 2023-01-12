Умер легендарный гитарист-виртуоз Джефф Бэк

Джефф Бек, знаменитый гитарист, игравший с Yardbirds и возглавлявший группу Jeff Beck, скончался в возрасте 78 лет, сообщил его представитель изданию The Guardian.

Бек умер во вторник после того, как внезапно заразился бактериальным менингитом. Его родственники попросили прессу оставить их в уединении, чтобы иметь возможность «пережить это огромную и неожиданную потерю».

Музыканта Джеффа Бэка критики и коллеги называли одним из величайших гитаристов всех времен. Его пальцы были застрахованы на гигантскую сумму: семь миллионов фунтов стерлингов.

Джефф Бек был пионером джаз-рока и своим творчеством проложил путь для более тяжелых поджанров, таких как, например, хэви-метал. Память гитариста почтили легендарные коллеги: участники групп Kiss и Black Sabbath.

Музыкант Джефф Бек родился в 1944 году в Уоллингтоне, на юге Лондона. В детстве он пел в церковном хоре, а в подростковом возрасте начал играть на гитаре, получив свой первый инструмент после попытки обмануть музыкальный магазин с помощью схемы покупки в рассрочку.

После непродолжительного посещения художественной школы в Лондоне Бек начал играть с Screaming Lord Sutch, а затем присоединился к группе Yardbirds. Именно во время короткого пребывания в составе группы, музыканты выпустили основные хиты коллектива.

В 1968 году Бек выпустил свой дебютный сольный альбом, но его карьера пошла под откос после того, как он получил травму головы в автокатастрофе. Он продолжал экспериментировать, став основателем направления джаз-фьюжн.

Последним проектом Бека в 2022 году стал совместный альбом с Джонни Деппом.

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