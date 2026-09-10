Умер почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 56 0

Журналист возглавлял СЖР 25 лет, карьеру начинал корреспондентом радио в Архангельск.

Умер Всеволод Богданов

Фото: © РИА Новости/Александр Натрускин

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На 83-м году жизни после продолжительной болезни скончался почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов. Об этом сообщили в пресс-службе организации в Telegram-канале.

В СЖР выразили соболезнования родным, близким и коллегам журналиста. Богданов возглавлял Союз с 1992 по 2017 год.

Он родился 6 февраля 1944 года в селе Кехта Архангельской области. В 1969 году окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета, позднее стал почетным профессором.

Карьеру начал в 1960 году — корреспондентом архангельского радио, работал в газетах «Магаданская правда» и «Советская Россия», занимал руководящие должности в Госкомиздате СССР и Гостелерадио СССР. В 1989–1991 годах был генеральным директором Дирекции программ Центрального телевидения.

Богданов был награжден орденом Почета и являлся заслуженным работником культуры РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на 79-м году жизни скончался пермский поэт и автор сборника «Книга из телефона» Станислав Богуславский.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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