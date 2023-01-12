Росавиация помогла обслуживать международные рейсы во время сбоя системы в США

Фото, видео: Лысцева Марина / ТАСС; 5-tv.ru

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Американские власти заявили об отсутствии признаков кибератак, которые могли привести к сбою.

Россия помогла западным самолетам сориентироваться в воздухе. Как сообщили в Росавиации, накануне в системе уведомлений экипажей в США произошел глобальный сбой.

В итоге иностранных пилотов выручили наши авиадиспетчеры из Главного центра Единой системы организации воздушного движения, а также региональные специалисты из Санкт-Петербурга и Магадана.

Они предоставили самолетам связь, соединяя их с районным диспетчерским центром на Аляске. Таким образом были обслужены транзитные рейсы, летевшие из стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в США и Канаду.

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