Едва похожа на себя: как Мэрилин Керро изменилась после рождения детей

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 31

Участница «Битвы экстрасенсов» Керро изменилась после рождения троих детей

Едва похожа на себя: как Мэрилин Керро изменилась после рождения детей

Фото: Instagram* / devilmarylinkerro

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Ведьма редко выходит на связь с аудиторией, но все-таки иногда делится новостями своей жизни.

После рождения детей изменилась участница шоу «Битва экстрасенсов», ведьма Мэрилин Керро. В социальных сетях звезда опубликовала фотографию, на которой едва похожа на себя. Изучая снимок, можно заметить болезненную худобу, бледность и скромную одежду женщины. Кроме того, аудитория заметила, что селебрити заметно осунулась.

Несмотря на то, что Керро очень редко выходит на связь с аудиторией, в новогодние праздники она выложила большой пост по урокам вождения. Экстрасенс отметила, что долго не могла научиться из-за ряда обстоятельств, а именно, съемок в мистическом шоу и беременности. Она получила права лишь недавно.

«Картинка из весны, когда я еще была пешеходом и носила собачий корм в коляске. Я смеялась, как островная женщина, которая может вырастить семерых детей и мужа вдобавок. Ладно, я больше не возьму мужчину на свои плечи, семерых детей тоже не планирую, но, думаю, вы поняли», — резюмировала знаменитость.

К слову, некоторых пользователей смутили слова Керро про мужа. Но женщина предпочитает не распространяться о личной жизни. Известно только, что она встречалась с коллегой по телепередаче Александром Шепсом, пишет StarHit.ru.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой радостью поделилась Мэрилин Керро.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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