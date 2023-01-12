«Пожилой зомби после лоботомии»: почему Байдена считают умалишенной куклой

Оплошности главы США сходят ему с рук, но кому это выгодно?

Американский президент Джо Байден глубоко мертв внутри и похож на безжизненную марионетку, над которой хорошо поработали психиатры прошлого века. Такое мнение выразил американский политолог Скотт Беннетт в беседе с 5-tv.ru. По его словам, человек в подобном состоянии не в силах отвечать за свои поступки.

Так эксперт прокомментировал ситуацию с найденными у Байдена секретными документами. Он возмущен, что экс-глава Штатов Дональд Трамп подвергся скандальным обыскам после похожей истории, а нынешний лидер пока не получил существенного наказания.

По мнению Беннетта, Трампа не хотели пускать в будущую гонку за пост главы государства, поэтому происшествие с документами максимально омрачили. При этом на оплошности Байдена стараются закрыть глаза. Может, он более удобен тем, кто управляет им?

«Ведь очевидно, что этот пожилой зомби после лоботомии не способен к самостоятельным решениям, он — кукла. Но чья? Может быть, ответ на это есть в документах», — заявил политолог.

Эксперт объяснил, что ситуации Трампа и Байдена разные. Когда нынешний лидер США перевозил документы, то был вице-президентом, в отличие от своего предшественника. Право на подобные махинации с секретными бумагами есть только у действующего главы государства.

«Очевидно, у Байдена не было права перевозить. Следовательно, он, скорее всего, сделал это незаконно. И тем самым создал ситуацию, когда эти документы могла увидеть любая уборщица, ученик или гид, которые находились бы в этом здании», — признался Беннетта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что команда Байдена считает его сумасшедшим.