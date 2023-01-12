Коллеги и поклонники молятся за впавшего в кому Романа Костомарова

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Рита Миронова
Рита Миронова 123

Состояние 45-летнего олимпийского чемпиона продолжает ухудшаться.

Коллеги и поклонники молятся за впавшего в кому Романа Костомарова

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Фигуриста Романа Костомарова госпитализировали в отделение реанимации два дня назад с пневмонией. Сейчас спортсмена подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое — у фигуриста начался сепсис.

Как пишет портал dni.ru, коллеги и звездные друзья Костомарова крайне обеспокоены его здоровьем. В соцсетях один за другим артисты пишут слова поддержки и теплые пожелания в адрес спортсмена.

«Все будет хорошо. Скорейшего выздоровления», — написала фигуристка Евгения Медведева.

Опубликовала слова поддержки и певица Наталья Подольская, которая познакомилась с Костомаровым на шоу «Ледниковый период».

«Рома, я уверена, ты справишься! Очень много людей тебя любят и молятся за тебя», — отметила певица.

Скорейшего выздоровления другу пожелал и фигурист Алексей Ягудин, а актриса и напарница Костомарова по проекту «Танцы на льду» Екатерина Гусева посвятила спортсмену молитву.

«Прошу ваших молитв. Врачи все делают, а мы с вами окажем молитвенную помощь», — написала актриса в соцсетях.

Она также отметила, что ситуация действительно тревожная. Врачи продолжают бороться за жизнь фигуриста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем грозит Роману Костомарову сепсис в легких.

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Коллеги и поклонники молятся за впавшего в кому Романа Костомарова

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