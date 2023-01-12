Вдвоем безопаснее: как сон в одной постели может спасти жизнь в пожилом возрасте

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Рита Миронова
Рита Миронова 243

Психотерапевт Кульгавчук: пожилым супругам нельзя спать раздельно, потому что одному из них может стать плохо

Вдвоем безопаснее: как сон в одной постели может спасти жизнь в пожилом возрасте

Фото: www.globallookpress.com / Robin Utrecht

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Нередки случаи, когда из-за сна в разных спальнях один из супругов умирал. Почему это происходит, объяснил семейный психолог и психотерапевт.

В пожилом возрасте многие супруги спят в разных кроватях, но даже не догадываются, что это может быть опасно для обоих партнеров. О том, почему лучше спать вместе даже в старости «Вечерней Москве» рассказал психотерапевт Евгений Кульгавчук.

Все дело в том, что одному супругу ночью может стать плохо, и в этот момент очень важно вовремя вызвать скорую помощь.

«Спать вместе безопаснее, особенно в пожилом возрасте. Нередки случаи, когда вовремя вызванная скорая помощь ночью спасала жизнь человеку после инфаркта или инсульта. В раздельных спальнях это могло закончиться трагически», — объяснил врач.

Также Кульгавчук объяснил, почему пожилые пары зачастую спят раздельно. Бывает, что один из супругов храпит во сне, и это мешает спать второму. Либо у пары разные предпочтения в температурном режиме комнаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делать, если кажется, что не спится ночью. Зимой у людей часто возникают проблемы со сном, и иногда они могут быть связаны с некоторыми фобиями.

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