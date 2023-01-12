Захарова: Кто такой Пушкин по сравнению с Бандерой? Гоголю приготовиться!
Один из киевских книжных магазинов принимает на макулатуру книги русских писателей, чтобы помочь украинским военным.
Фото: Марченко Владимир / ТАСС
Действия киевских властей по переименованию улиц, названных в честь писателя Александра Пушкина в улицы имени националиста Степана Бандеры, прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Киевские власти намерены узаконить преодоление последствий русификации и борьбу с сотнями названий улицы Пушкина. Ну конечно, кто такой Пушкин по сравнению с Бандерой. Мне интересно, до Гоголя-то доберутся. Я думаю, что недалек тот час, когда и Гоголя будут точно так же вымарывать из истории Украины», — сыронизировала дипломат на брифинге.
Она добавила, что глава Укроминкульта Александр Ткаченко заявлял о внесении соответствующего законопроекта в Верховную Раду. Кроме того, по предположению Захаровой, незавидная участь может постигнуть барельефы и памятники Гоголя.
К слову, один из киевских книжных магазинов принимает от жителей книги русских писателей, отправляя их на макулатуру для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).
Ранее 5-tv.ru писал о том, каким нестандартным методом российские военные засекают артиллерию ВСУ.
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