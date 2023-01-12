Захарова: Кто такой Пушкин по сравнению с Бандерой? Гоголю приготовиться!

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 22

Один из киевских книжных магазинов принимает на макулатуру книги русских писателей, чтобы помочь украинским военным.

Захарова: Кто такой Пушкин по сравнению с Бандерой? Гоголю приготовиться!

Фото: Марченко Владимир / ТАСС

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Действия киевских властей по переименованию улиц, названных в честь писателя Александра Пушкина в улицы имени националиста Степана Бандеры, прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Киевские власти намерены узаконить преодоление последствий русификации и борьбу с сотнями названий улицы Пушкина. Ну конечно, кто такой Пушкин по сравнению с Бандерой. Мне интересно, до Гоголя-то доберутся. Я думаю, что недалек тот час, когда и Гоголя будут точно так же вымарывать из истории Украины», — сыронизировала дипломат на брифинге.

Она добавила, что глава Укроминкульта Александр Ткаченко заявлял о внесении соответствующего законопроекта в Верховную Раду. Кроме того, по предположению Захаровой, незавидная участь может постигнуть барельефы и памятники Гоголя.

К слову, один из киевских книжных магазинов принимает от жителей книги русских писателей, отправляя их на макулатуру для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее 5-tv.ru писал о том, каким нестандартным методом российские военные засекают артиллерию ВСУ.

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