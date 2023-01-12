Нестандартный подход: военные РФ засекают артиллерию ВСУ с помощью смартфонов
Солдаты ВС РФ умеют с помощью смартфонов засекать позиции артиллерии ВСУ
Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк
Несмотря на наличие современной техники, необходимо использовать все доступные средства в борьбе с врагом.
Кустарный метод определения позиций артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) придумали российские военные. Звуки выстрелов засекаются при помощи нескольких смартфонов, сообщает журнал «Арсенал Отечества».
Бойцами РФ применяются различные комплексы звукотепловой и звуковой разведки, с высокой точностью определяющие позиции артиллерийских подразделений врага и выдающие координаты для последующего поражения цели. При этом военные пользуются и нештатными средствами.
В материале сказано, что офицеры разработали специальное программное обеспечение для смартфонов на Android, позволяющее определять координаты звуковых источников (вражеской артиллерии) по выстрелу.
«Четыре звукометриста со смартфонами (планшетами) располагаются на удалении три-шесть километров от ЛБС (линия боевого соприкосновения) и с помощью такого программного обеспечения определяют время обнаружения звука выстрела как в автоматическом, так и в ручном режиме», — говорится в статье.
Как уточняет издание, синхронизация времени в этом комплексе ведется согласно данным спутниковой навигационной системы, либо с помощью внутренней синхронизации между смартфонами. Затем полученные данные передаются на центральный планшет с программой «ЗвукЦентр», рассчитывающей координаты цели.
Данный способ не дает необходимой точности определения координат вражеских целей и в основном он используется для передачи целеуказаний расчету беспилотников, который производит дополнительную разведку позиции противника.
Ранее 5-tv.ru писал о том, какой арсенал появится в Вооруженных силах РФ в 2023 году.
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