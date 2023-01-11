Западные и украинские аналитики призвали ВСУ отступить из Артемовска

С просьбой об отведении войск к Владимиру Зеленскому обратился уже сам главком ВСУ Валерий Залужный.

На Украине и на Западе все громче звучат призывы к Вооруженным силам Украины (ВСУ) отступить из Артемовска и отойти на новую линию обороны. Об этом пишет Wall Street Journal.

По данным газеты, у западных и украинских чиновников, военных и аналитиков нарастает тревога из-за того, что Киев позволил втянуть себя в битву за город «на условиях России». Якобы в связи с этим украинские войска потеряли силы для запланированного наступления весной.

Издание пишет, что часть тех, кто призывает ВСУ оставить Артемовск, считает, что войскам имеет смысл отступить на линию обороны западнее города, пока такой маневр еще можно осуществить.

В свою очередь российский военный эксперт Виктор Литовкин уверен, что президент Украины Владимир Зеленский не отдаст приказ на отвод войск из Артемовска. Ему нужно показать, что украинцы сражаются мужественно и стойко, чтобы им и дальше поставляли оружие и давали деньги, пояснил эксперт.

Между тем, по информации ряда изданий, с просьбой об отведении войск из Артемовска к Зеленскому обратился даже главком ВСУ Валерий Залужный. Однако лидер Незалежной не прислушался к нему.

Тем временем российские военные освободили поселок Подгородное на подступах к Артемовску. Взятие этого населенного пункта под контроль позволит перерезать прямой путь снабжения между Северском и Артемовском и охватить последний с севера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подразделения ВДВ России блокировали Соледар с севера и юга.