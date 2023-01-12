«Отцы-основатели вращаются в гробах»: американцы шокированы установкой бюста Зеленскому

Конгрессменов подняли на смех за такие «инициативы».

Американцев возмутила идея конгресса США установить в Капитолии бюст президента Украины Владимира Зеленского.

На днях на сайте американского ведомства появилось поручение Управлению изобразительных искусств приобрести бюст Зеленского для демонстрации в крыле палаты представителей.

Пользователи социальных сетей тут же отреагировали на данную затею своим глубоким возмущением. Как написал один из американцев, это уже «за пределами безумия».

«Наши отцы-основатели вращаются в гробах», — написал пользователь.

Другой молодой человек вообще предположил, что такой бюст будет из чистого золота и обойдется США в 80 миллионов долларов.

«Возможно, Хантер «великий художник» Байден может сделать такой бюст», — написал один из пользователей.

К слову, 21 декабря Владимир Зеленский совершил официальный визит в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. После этого Белый дом выделил Киеву новый пакет помощи.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Россия решила оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам, которые страдают от атак со стороны Киева с 2014 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Зеленский хочет лишить гражданства украинцев с паспортом РФ.