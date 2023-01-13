В США предрекли Украине проблемы из-за новых поставок оружия из США и Германии

По мнению экспертов, разноплановая боевая техника только усложнит жизнь украинским военным.

Поставки разных моделей боевых машин из США, Франции и Германии обернутся проблемами для Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили доктор Эдвард Сало и доцент Бен Хазен в своей статье для американского издания The National Interest. Авторы материала объяснили свое мнение сложностями одновременного обслуживания военной техники, которые только ухудшат положение армии.

Накануне в Белом доме сообщили, что киевский режим получит от Штатов боевые машины пехоты (БМП) Bradley. Немецкие власти планируют передать Украине БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Французский лидер Эммануэль лично пообещал президенту Незалежной Владимиру Зеленскому легкие колесные танки AMX-10RC.

Обозреватели издания считают, что поставки нового вооружения увеличат нагрузку на инфраструктуру Украины и логистическую сеть ВСУ. Внедрение трех разных машин потребует столько же цепочек обслуживания, ремонта и капитального ремонта, а также процессов обучения экипажей, наборов операционных процедур и линий поставок боеприпасов.

«Обеспечение солдат разным вещевым снаряжением и рюкзаками еще можно понять, но предоставление военным трех разных БМП с тремя разными противотанковыми ракетами приведет к оперативным проблемам», — подчеркнули эксперты.

Как отметили авторы статьи, скорее всего, украинская армия не будет смешивать машины на уровне подразделений, например, использовать Bradley и Marder в одном строю. Но эти БМП могут действовать в одном и том же районе, что увеличит расходы на содержание и управление сверх необходимого для использования одной системы вооружения. С точки зрения военной стратегии отслеживание различий в системных возможностях и требованиях на трех платформах при одинаковых оперативных возможностях возлагает на бойца чрезмерную когнитивную нагрузку и бремя планирования.

США и их союзники в НАТО активно поддерживают Киев с первых дней российской спецоперации по защите Донбасса. Речь идет о поставках военной техники на миллиарды долларов, а также финансировании. Кремль не раз предупреждал о рисках, связанных с действиями Запада, а также указывал — накачивание Украины оружием только затягивает конфликт. Москва заявляла, что все предоставленное ВСУ вооружение становится законной целью российской армии в зоне боевых действий.

Ранее, писал 5-tv.ru, пилоты ВВС Украины пожаловались на «чертовски опасную» российскую ракету.