Пилоты ВВС Украины пожаловались на «чертовски опасную» российскую ракету

Ракета, которую так боятся летчики, может быть запущена с борта истребителя, не выходящего за пределы воздушного пространства РФ.

Украинские пилоты назвали «чертовски опасной» российскую ракету класса «воздух-воздух» R-37M. Вооружение РФ серьезно осложняет полеты и заставляет понервничать военных у штурвала, так как обладает нетипичными характеристиками и остается точным даже на расстоянии 300 километров от противника. Снаряд может быть запущен с борта истребителя, не выходящего из воздушного пространства России.

Жалобы украинских летчиков опубликовал американский журнал The Drive. В материале отмечается, что ВВС страны сильно ограничены в выполнении поставленных задач из-за большой вероятности встретиться в небе с R-37M. И если пути для маневров остаются открытыми, нанести авиаудар в такой обстановке просто невозможно.

«Игра по-прежнему очень, очень, очень жесткая в воздухе и очень, очень рискованная. Если вы не знаете о запуске ракеты, вы мертвец», — цитирует издание одного из опрошенных летчиков.

Российские ракеты наводят ужас на армии недружественных стран, о чем местные обозреватели не впервые рассказывают на страницах популярных изданий. Три вида вошли в рейтинг Popular Mechanics, гиперзвуковые «Цирконы» и «Кинжалы» возглавили список. Эксперт назвал их вершиной технологической революции в разработке вооружений, которая не дает американским генералам спать по ночам.

РФ проводит спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями защиту региона и от атак националистов, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. По словам главы государства, армия также обеспечивает условия для безопасности России. В сентябре освобожденные Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ по результатам референдумов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российская армия применяет на Украине «Аллигаторы» с ракетами «Изделие 305».