США начали массовую переброску танков и БМП в Восточную Европу

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 54

Reuters: США начали массовую переброску танков M-1 Abrams и БМП Bradley в Восточную Европу

США начали массовую переброску танков и БМП в Восточную Европу

Фото: www.globallookpress.com / Ddp

Читайте нас в: Дзен Новости

Большое количество танков Abrams и Bradlеу, а также другой военной техники армии США прибыло в голландский порт Флиссинген.

Большое количество танков и военной техники армии США прибыло в голландский порт Флиссинген в среду, а затем направилось в Польшу и Литву в рамках программы укрепления восточного фланга НАТО. Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что партия включает в себя танки M-1 Abrams и боевые машины Bradley из боевой группы второй бригады первой кавалерийской дивизии из Форт-Худа, штат Техас.

«В этот порт прибывает около 1250 единиц военной техники», — цитирует агентство полковника Роберта Келлама, курирующего операцию с американской стороны.

В сообщении отмечается, что Вооруженные силы Нидерландов взяли на себя контроль безопасности на воде и охрану территории порта, где будут размещены боевые машины, прежде чем они продолжат движение на восток. НАТО усиливает свои боевые группы в государствах от Балтийского до Черного морей с момента начала спецоперации РФ на Украине.

В декабре Штаты уже перебросили в Польшу около 700 единиц военной техники, в том числе танки Abrams, в рамках программы «Atlantic Resolve». Стартовала она в 2014 году с целью усиления американского присутствия в Европе. Отдельные армейские части Вашингтон также направляет в страны восточного фланга НАТО.

Ранее, писал 5-tv.ru, в США предрекли Украине проблемы из-за новых поставок оружия из США и Германии.

-7° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
67.78
-1.24 72.79
-1.35
Работа не волк. Китайский гороскоп на неделю со 16 по 22 января

Последние новости

5:32
Как самостоятельно восстановить память после коронавируса с помощью упражнений
5:30
«Время не позволяет отдыхать»: расчеты САУ «Мста-СМ2» уничтожили позиции ВСУ
5:13
«Мама, не переживай за меня» — Виктория Боня записала видео со склона вулкана
4:47
Дочка Элвиса Пресли умерла в больнице
4:40
США начали массовую переброску танков и БМП в Восточную Европу
4:24
Работа не волк. Китайский гороскоп на неделю со 16 по 22 января

Сейчас читают

Иммунолог назвал причину сильной волны гриппа в России
"Заново": Бросившая молодого мужа-изменника Лолита хочет вернуться
Штамм "Кракен": сейчас прививаться или подождать новую вакцину
Мистерия образа: SHAMAN раскрыл тайну своих движений на сцене

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023