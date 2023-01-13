Прапрабабушка согрешила с женатым: Джулия Робертс свою узнала настоящую фамилию

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 23

Daily Mail: актриса Джулия Робертс в 55 лет узнала о своей подлинной фамилии Митчелл

Прапрабабушка согрешила с женатым: Джулия Робертс свою узнала настоящую фамилию

Фото: Zuma / ТАСС

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С помощью исторических архивов и ДНК-тестов эксперты рассекретили стародавний семейный скандал голливудской звезды.

Американская актриса Джулия Робертс была потрясена, узнав, что она вовсе не Робертс, а Митчелл — такова фамилия мужчины, с которым прапрабабушка звезды Рода Саттл Робертс закрутила роман после смерти мужа Уиллиса Робертса. Этот господин — Генри Макдональд Митчелл-младший. В ходе анализа переписи населения выяснилось, что он был женат на женщине по имени Сара и растил шестерых детей, когда познакомился с Робертс.

Неожиданные подробности генеалогического древа 55-летней актрисы стали известны после выхода на экраны фильма Ancestory «В поисках корней», в котором профессор Генри Луис Гейтс-младший раскрыл семейную тайну. Как пишет Daily Mail, знаменитость заявила, что результаты исследования «взорвали ее мозг». Но тут же сообщила, что от прежнего имени отказываться не собирается.

«Я предпочитаю фамилию Робертс. Это был очень неожиданный поворот», — смеялась удивленная артистка.

Собирая информацию о предках звезды, профессор выяснил, что Рода Саттл Робертс жила всего в четырех домах от матери своего многодетного любовника. После анализа архивов штата Джорджия эксперты пришли к выводу: где-то в 1850 годах Рода вышла замуж за Уиллиса Робертса. В 1864-м тот скончался, и только через десять лет появился на свет прадед селебрити Джон Пендлтон Робертс. У одинокой вдовы.

Актриса спросила: «Значит, я Митчелл?». Профессор ответил: «Да, вы Джулия Митчелл». Знаменитость не могла поверить ни в роман прапрабабушки с женатым мужчиной, ни в свое настоящее имя. Однако исторические факты говорили сами за себя, кроме того, эксперты взяли образцы ДНК у актрисы и ее двоюродного брата и подтвердили связь с господином Митчеллом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о скандале в семье Кардашьян. 67-летняя мама Кортни, Хлои, Роберта и Ким Кардашьян, а также Кендалл и Кайли Дженнер не смогла уладить дело о сексуальных домогательствах.

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