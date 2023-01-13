Петербург встал в пробках из-за усилившейся метели

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 8

Плохая видимость и заснеженные дороги учащают количество ДТП.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Valya Egorshin; 5-tv.ru

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Петербург сегодня накрыло снежной пеленой. Рано утром в городе пошел мокрый снег, сопровождаемый ветром, а в ближайшие часы ожидается усиление снегопада.

Сложный характер погоды может сыграть злую шутку с автолюбителями. Плохая видимость и заснеженные дороги учащают количество ДТП. Петербуржцам советуют пересаживаться на общественный транспорт — пробки в городе уже оцениваются в шесть баллов.

Впрочем, уже завтра все сугробы растают. Старый Новый год будет теплее, чем ожидалось ранее. Синоптики прогнозируют 14 января плюсовую температуру.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
67.78
-1.24 72.79
-1.35
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