Петербург встал в пробках из-за усилившейся метели

Петербург сегодня накрыло снежной пеленой. Рано утром в городе пошел мокрый снег, сопровождаемый ветром, а в ближайшие часы ожидается усиление снегопада.

Сложный характер погоды может сыграть злую шутку с автолюбителями. Плохая видимость и заснеженные дороги учащают количество ДТП. Петербуржцам советуют пересаживаться на общественный транспорт — пробки в городе уже оцениваются в шесть баллов.

Впрочем, уже завтра все сугробы растают. Старый Новый год будет теплее, чем ожидалось ранее. Синоптики прогнозируют 14 января плюсовую температуру.