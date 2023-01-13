Чуть не съела: Иванова показала страстный поцелуй с Тимати на Мальдивах

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 124

Модель Иванова показала страстный поцелуй с Тимати на фоне слухов о пиар-романе

Чуть не съела: Иванова показала страстный поцелуй с Тимати на Мальдивах

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Еще ни одна пассия именитого исполнителя не дождалась предложения руки и сердца. Возможно, очередная звезда подиума решила побороться за свое счастье.

Страстный поцелуй показала модель Валентина Иванова с рэпером Тимати (Тимур Юнусов), сообщает StarHit.ru. Парочка отдыхает на Мальдивах, а их дни наполняет нежность и романтика. На снимке видно, как Иванова целуется с 39-летним селебрити на берегу океана. Сплетники говорили, что между знаменитостями только деловые отношения. По одной из версий, исполнителя попросили раскрутить эффектную девушку за вознаграждение.

При этом влюбленные встречаются уже на протяжении года. К слову, на данном этапе мужчина уже сделал предложение звезде подиума Анастасии Решетовой. В январе 2019 года она хвасталась фотографией на фоне Эйфелевой башни — символа любви, а также красивым кольцом на безымянном пальце. Позже у Решетовой и Юнусова родился сын Ратмир, однако настоящей невестой в роскошном белом платье модель так и не стала. Пара разошлась, когда мальчику исполнился год.

Фанаты лихорадочно думают, услышит ли 19-летняя Валентина Иванова заветные слова от музыканта о свадьбе. Пока ни одной пассии Тимати не удавалось окольцевать его. Даже модель Алена Шишкова, подарившая Юнусову дочь Алису, не дождалась похода под венец. Шишкова поддерживает теплое общение с мамой рэпера Симоной Юнусовой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, за что Решетова пожаловалась на Тимати после расставания.

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