Владимир Путин в Уфе простился с бывшим президентом Башкирии Муртазой Рахимовым

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 20

Высокопоставленный чиновник умер два дня назад на 89-м году жизни.

Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Азаров; 5-tv.ru

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Владимир Путин лично приехал на прощание с первым президентом Башкирии Муртазом Рахимовым. Траурное мероприятие провели в концертном зале «Башкортостан» в Уфе. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru, на них видно, как глава государства положил букет роз к гробу бывшего руководителя республики.

Первый президент Башкортостана умер два дня назад на 89-м году жизни. Политик скончался после продолжительной болезни. Проститься с первым главой республики пришли тысячи человек: близкие, друзья, коллеги, простые жители Башкортостана и граждане из других регионов.

В декабре 1993 года Рахимова избрали первым президентом Башкирии, тогда он набрал 63% голосов. С 1993 по 2001 года он был членом Совета Федерации и членом Государственного Совета России.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти экс-председателя Верховного совета РСФСР Руслана Хасбулатова.

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