«Тысячу раз пожалеет»: адвокат оценил шансы Садальского и Кравченко в суде

Юрист знаком с артистом не первый год и много раз отговаривал знаменитостей ввязываться с ним в судебные разбирательства.

Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко заявила о намерении подать в суд на скандального актера Станислава Садальского за клевету. Знаменитость в недавнем интервью намекнул, что Кравченко якобы страдает от алкоголизма. Адвокат Сергей Жорин рассказал, у кого из артистов больше шансов победить в этом споре, и чего удастся добиться выигравшей стороне.

Для начала эксперт обозначил разницу между понятиями «клевета» и «распространение порочащей информации». По его совам, обыватели часто не понимают, что первое — это уголовное преступление, а второе — 152 статья Гражданского кодекса «Защита чести и достоинства».

«Доказать клевету и привлечь Садальского к ответственности будет невозможно. Что касается иска „О защите чести и достоинства“ в порядке 152 статьи, то успех или провал Кравченко зависит от большого количества обстоятельств», — добавил звездный юрист.

Жорин объяснил: важным моментом является, что сказал Садальский дословно. Как это поняла Кравченко — другой вопрос. Второй аспект, который стоит взять во внимание, — в какой форме артист изложил информацию: личное мнение или утверждение. Адвокат отметил, что определяется это очень просто с помощью лингвистической экспертизы.

«Если информация выражена в форме мнения, то ее нельзя проверить на соответствие действительности, то есть верифицировать. Следовательно, это не является предметом иска „О защите чести и достоинства“. В иске будет отказано, даже если он ее назвал алкоголичкой, но это было выражено в форме мнения», — прокомментировал специалист.

Кравченко подает в суд на Садальского за клевету. Фото: Instagram* / tatyana_eduardovna.kravchenko

Квалификация юриста также имеет весомое значение. По словам Жорина, подобные дела достаточно специфические и неоднозначные. Если в целом оценить статистику исков по защите чести и достоинства в стране, то можно проследить особенность: суд в большинстве случаев отказывает в их удовлетворении.

«Очень часто неправильно сформулированы исковые требования. Например, истец просит ответчика принести извинения, а они вообще не предусмотрены действующим законодательством. Второй момент — в ходе суда устанавливается, что информация была выражена в форме мнения, возникает основание в иске отказывать. Третий момент возникает на этапе подготовки стенограммы — дословного воспроизведения речи. Выясняется, что ответчик вообще такого дословно не говорил, а говорил нечто другое. Соответственно, меняется весь концепт», — рассказал эксперт.

Сергей Жорин и Станислав Садальский. Фото: Личный архив Сергея Жорина

По словам юриста, другой исход тоже возможен. Ответчик может доказать соответствие действительности заявляемой информации, однако, в соответствии со статистикой, у Садальского больше шансов выиграть этот суд, сообщил Сергей.

Звездный адвокат признался, что знаком со Станиславом Садальским давно. Многие публичные личности обращались к нему с желанием подать в суд на артиста из-за его провокационных высказываний, однако он отговаривал их.

«Это мастер не только актерского мастерства, но и мастер крепкого слова. Я думаю, что Кравченко тысячу раз пожалеет, если подаст на Садальского в суд. Он ее просто испепелит во всех последующих интервью и комментариях», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru подробнее рассказывал о скандале между Садальским, Кравченко и Варшавером.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.