Елена Бирюкова озвучила причину смерти 60-летнего супруга

Знаменитая актриса рассказала, что Литвин преподавал в актерской мастерской ГИТИСа. Там она и познакомилась с будущим мужем.

Звезда сериала «Саша+Маша» Елена Бирюкова назвала причину смерти своего бывшего мужа российского драматурга Алексея Литвина. Известно, что последние десять лет режиссер был болен.

«У него было три инсульта. Поэтому», — прокомментировала актриса в беседе с 5-tv.ru.

52-летняя артистка поделилась воспоминаниями о знакомстве с деятелем искусств и, по совместительству, ее экс-супругом.

«Он был режиссером и драматургом в последнюю очередь. Он был педагогом у меня в ГИТИСе, когда я училась у Леонида Ефимовича Хейфеца», — рассказа Бирюкова.

Актриса отметила, что Литвин еще долго оставался преподавателем мастерской. Из-под его крыла на большие экраны выпорхнули многие знаменитые актеры, среди которых Александр Петров и оскандалившийся Артур Смольянинов.

Несмотря на то, что Литвин поставил более 20 пьес, его бывшая жена Бирюкова не приняла участия ни в одной.

Алексей Литвин. Фото: beltheatre.ru Сайт Белгородского государственного академического драматического театра имени М. С. Щепкина

Режиссер и сценарист ушел из жизни 13 января. За 60 лет своей жизни он успел поставить спектакли в самых известных театрах страны, в том числе, в театре Российской армии, Театре им. Маяковского, в театрах им. Станиславского, Пушкина, Театре на малой Бронной и других.

Литвин стал вторым мужем Бирюковой. В 1998 году у них появился общий ребенок — дочь Александра. Причиной ухода артистки от режиссера послужили серьезные проблемы со здоровьем и отсутствие поддержки со стороны супруга. Врачи предполагали, что у актрисы рак яичников, и требуется вмешательство. Диагноз не подтвердился, но ударом для Беляковой стало то, что муж не присутствовал в больнице в день операции.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бирюкова сообщила о смерти супруга.