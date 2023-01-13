Ограбил и утешил: «галантные» преступники из Петербурга попали на видео

Налетчики ворвались в ювелирный магазин, и пока двое собирали в сумки драгоценности и украшения, третий сообщник успокаивал продавщицу.

О самом галантном ограблении ювелирного магазина в Петербурге. В него ворвались преступники и, не отрываясь от своего главного дела, принялись успокаивать продавщицу. Возможно, был порыв души у налетчика. Но этот случай вновь заставил говорить об особой, культурной атмосфере города на Неве, где даже грабители вежливые. Владислав Кириенко передает подробности с места.

Трое в черном врываются в ювелирный магазин. Торопятся так, что чуть не падают на скользком полу. Цель — драгоценности. Налетчики разбивают витрины и забирают товар.

Пока двое заняты делом, вооруженный обрезом мужчина аккуратно обнимает девушку-продавца. Вероятно, помогает справиться со стрессом.

«12 января 2023 года в 18:59 в полицию Центрального района поступило сообщение от 49-летнего консультанта магазина ювелирных изделий, расположенного по адресу: улица Большая Московская, дом 1, о том, что трое неизвестных, угрожая предметом, похожим на обрез ружья, разбили витрину и открыто похитили ювелирные изделия. Сумма ущерба устанавливается», — сообщил Вячеслав Степченко, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Правда, продавец от такого трепетного отношения, судя по всему, до сих пор в шоке. О произошедшем говорить не хочет.

«Мы никаких комментариев не даем и не звоните нам сюда, пожалуйста, до свидания», — заявили журналистам.

По словам очевидцев, ограбление длилось всего несколько минут. В соседних магазинах услышали звуки сигнализации.

«Потом был звук то ли опускания дверей, то ли стекло, не знаю, как при ограблении, потом выключился свет на 2 минуты, и все. Все, что видели», — рассказывают очевидцы.

«Видел, что стояло несколько машин полиции, была полиция и Росгвардия», — рассказал очевидец Артем.

В самом магазине на вопросы о подробностях ограбления отвечают так, как будто ничего необычного здесь не произошло.

«Такая новость, что вот прям вообще не знаю. Ну просто ерундовое. Ну ограбление, все прошло спокойно, штатно», — заявляют в ювелирном магазине.

На какую сумму преступники вынесли товар из ювелирного магазина — еще предстоит подсчитать. Но эксперты отмечают, сбыть награбленное им будет сложно. Надежных каналов для продажи драгоценностей нет.

«Вроде, цена большая. Но вот, например, есть частный человек, к которому приходят непонятные лица, предлагают купить золотое кольцо. А кто его знает, золотое или не золотое это кольцо», — уточняет Александр Михайлов, первый заместитель председателя межрегионального профсоюза сотрудников ОВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уносили награбленное нападавшие на глазах еще одного очевидца — великого Достоевского. И, как в известном романе, вслед за преступлением грабителей обязательно ждет наказание. Личности нападавших устанавливает полиция, также возбуждено уголовное дело по статье «разбой».