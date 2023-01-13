«Фальсификация»: как в МИД отреагировали на заявления Киева о Сергее Королеве

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 145

Мария Захарова жестко ответила на заявления Киева о «краже» имени Сергея Королева

«Фальсификация»: как в МИД отреагировали на заявления Киева о Сергее Королеве

Фото: Фото ИТАР-ТАСС / ИТАР-ТАСС / ТАСС

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Киев продолжает разрушать общую историческую память народов стран постсоветского пространства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на обвинения Украины в «краже» имени Сергея Королева. Дипломат заявила, что в Киеве, пытаясь приписать себе славу советского ученого, занимаются фальсификацией истории.

«Единственное, что связывает его с Украиной — это место рождения. Он появился на свет 12 января 1907 г. в городе Житомире Волынской губернии Российской Империи. Его отцом был учитель русской словесности, а мать — дочерью купца из Малороссии», — заявила Захарова.

До этого глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак озвучил продвигаемую Киевом в последние годы идею о том, что великий советский ученый Сергей Королев был украинским.

Кстати, в 2021 году на Украине запретили детскую книгу, в иллюстрации которой на первом космическом спутнике установлен флаг РФ. Еще у жителей Украины вызвал возмущение созданный украинцем Сергеем Королевым первый искусственный спутник Земли, украшенный символикой РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Захарова заявила, что «инфопомойка» Госдепа США начала работу по ее персоне.

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