Захарова заявила, что «инфопомойка» Госдепа США начала работу по ее персоне

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 136

Внешнеполитическое ведомство США поручило проплаченным источникам всерьез взяться за дипломата.

Захарова заявила, что «инфопомойка» Госдепа США начала работу по ее персоне

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Государственный департамент США приказал своим купленным ресурсам проработать ее персону в информационном поле. Об этом она написала в Telegram-канале.

«Госдеп и вся его проплаченная инфопомойка взялись за меня не по-детски», — высказалась Захарова.

Официальный представитель ведомства считает, что в США основные тезисы для отработки были разосланы иноагентам и другим финансируемым авторам. По ее словам, СМИ в западном медиапространстве в один голос заговорили, что раньше Захарова была хорошей, однако сейчас стала плохой.

«Разочарую. Я всегда была не очень», — отметила она.

Дипломат добавила, что на сайте Госдепа теперь красуется ее снимок, который подписан словом «ложь». Она с иронией прокомментировала, что русские хакеры тут не при чем.

В связи со своим предположением, Захарова решила сыграть в игру с США. Она заявила, что президент Украины Владимир Зеленский употребляет запрещенные вещества, чтобы проследить, опровергнут ли ее слова в Госдепе.

«Если Госдеп его не маркирует как „ложь“, значит, правда», — заключила дипломат.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова осадила немецкую коллегу Анналену Бербок.

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Захарова заявила, что «инфопомойка» Госдепа США начала работу по ее персоне

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