Захарова заявила, что «инфопомойка» Госдепа США начала работу по ее персоне
Внешнеполитическое ведомство США поручило проплаченным источникам всерьез взяться за дипломата.
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Государственный департамент США приказал своим купленным ресурсам проработать ее персону в информационном поле. Об этом она написала в Telegram-канале.
«Госдеп и вся его проплаченная инфопомойка взялись за меня не по-детски», — высказалась Захарова.
Официальный представитель ведомства считает, что в США основные тезисы для отработки были разосланы иноагентам и другим финансируемым авторам. По ее словам, СМИ в западном медиапространстве в один голос заговорили, что раньше Захарова была хорошей, однако сейчас стала плохой.
«Разочарую. Я всегда была не очень», — отметила она.
Дипломат добавила, что на сайте Госдепа теперь красуется ее снимок, который подписан словом «ложь». Она с иронией прокомментировала, что русские хакеры тут не при чем.
В связи со своим предположением, Захарова решила сыграть в игру с США. Она заявила, что президент Украины Владимир Зеленский употребляет запрещенные вещества, чтобы проследить, опровергнут ли ее слова в Госдепе.
«Если Госдеп его не маркирует как „ложь“, значит, правда», — заключила дипломат.
Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова осадила немецкую коллегу Анналену Бербок.
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