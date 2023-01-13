Министр обороны Германии увольняется

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 41

Bild: Кристина Ламбрехт увольняется с поста министра обороны Германии

Министр обороны Германии увольняется

Фото: www.globallookpress.com / Robert Michael

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Политик неоднократно предупреждала, что Германия из-за поддержки Украины истощает оборонные запасы.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подала заявление об отставке, об этом стало известно изданию Bild от сразу нескольких источников.

Инициатором увольнения стала сама Ламбрехт, а не власти, уточняют люди, осведомленные о ситуации. В настоящий момент решается вопрос о точном времени отставки.

Также стало известно, что власти уже ищут человека, который сменит ее на министерском посту. В настоящее время в качестве возможного преемника упоминается военный комиссар Ева Хегль.

Грядущей отставке предшествовала беспрецедентная череда провалов, а в частности — нелепая речь в новогоднем обращении.

Тем не менее, в министерстве обороны Германии отказываются комментировать отставку главы ведомства, называя происходящее слухами, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МО ФРГ.

Ранее 5-tv.ru писал, что министру обороны ФРГ грозит отставка из-за нехватки снарядов и неоправданных расходов

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