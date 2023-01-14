Небензя: заседания ООН по Украине превратились в «ярмарку лицемерия»

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 73

Работа Совета безопасности подверглась жесткой критике от российского дипломата.

Небензя: заседания ООН по Украине превратились в «ярмарку лицемерия»

Фото: www.globallookpress.com / Manuel Elias/UN Photo

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В ходе внеочередного заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций постоянный представитель России Василий Небензя раскритиковал работу данного органа.

«Откровенно говоря, мы не очень хорошо понимаем, зачем было созвано сегодняшнее заседание. Для того, чтобы заслушать доклад госпожи Де Карло, составленный на основе так называемой достоверной информации, заботливо предоставленной так называемыми „независимыми источниками“? Что нового мы сегодня услышали от наших бывших западных коллег, чего мы не слышали перепеваемого на разные лады в течение всего прошедшего года?» — отметил Небензя.

Дипломат привел в пример роман «Ярмарка тщеславия» Уильяма Теккерей.

«Нам же заседания по Украине, созываемые нашими бывшими западными партнерами, все больше напоминают ярмарку лицемерия», — жестко прокомментировал постпред РФ в ООН.

Лицемерие представителей «коллективного Запада» и киевского режима приобретает весьма причудливые формы, добавил Небензя.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ООН не стали комментировать слова Меркель о Минских соглашениях.

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