США нарушают данные всему миру обещания, усиливая поставки оружия на Украину
Newsweek: США нарушают свои обещания, расширяя границы участия в конфликте на Украине
Фото: www.globallookpress.com / Oliver Contreras - Pool via CNP
Каждый новый шаг США в помощи Украине подталкивает страну к конфликту с Россией.
США предпринимают все новые и новые шаги для оказания военной помощи Украине, хотя давно уже должны были остановиться, отмечает в колонке для Newsweek обозреватель Джейсон Филдс.
«Соединенные Штаты предпринимают новые шаги — шаги, о которых они когда-то говорили, что не будут предпринимать», — пишет автор.
Из последних новостей: Украина получает противоракетную систему Patriot, а боевиков ВСУ собираются отправить в Оклахому для обучения, хотя власти штата откровенно против такой затеи.
«Прежде чем мы сделаем следующий шаг, важно принять во внимание, как мы сюда попали», — отмечает обозреватель.
Джейсон Филдс призывает обратить внимание на Украину и трезво оценить, кто на самом деле является союзником США.
«Украина — прекрасное, невероятно коррумпированное место с определенными западными/натовскими амбициями, но она также была ареной беспорядков и конфликтов», — иронично поддевает Незалежную журналист.
Автор стать вспоминает историю Украины и ее президентов, напоминая, что выборы определенно пророссийского Януковича на пост были признаны во всем мире легитимными, и называя Порошенко «шоколадным бароном», от которого отказался народ Украины из-за стремительного роста коррупции.
«В прошлом США выбирали довольно плохих союзников. Неудивительно, что страна не решалась идти ва-банк», — пишет колумнист.
Далее автор обращается к поставкам вооружения, отмечая, что с каждым новым траншем США все больше и больше полагались на Украину.
«Отправка системы Patriot была чертой, которую мы не хотели пересекать пару месяцев назад, но это изменение неудивительно, потому что в какой-то момент мы также не собирались отправлять систему HIMARS. Сейчас на очереди танки», — рассуждает Филдс.
Он добавляет, что передача в руки ВСУ танков, вероятно, будет воспринята, как провокация. Рассуждая далее, он предупреждает, что определенные шаги США могут быть восприняты Россией, как пересечение красных линий. А это может привести к непоправимым последствиям.
Ранее 5-tv.ru писал, что экс-полковник британской армии предрек начало противостояния РФ и НАТО в 2023 году.
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