В США хотят объявить импичмент Байдену за военные преступления на Украине

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 13

Соратник Байдена по партии Янг призвал объявить ему импичмент за военные преступления

В США хотят объявить импичмент Байдену за военные преступления на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Jim LoScalzo - Pool via CNP

Читайте нас в: Дзен Новости

Нынешний американский лидер должен быть немедленно отстранен от должности, убежден кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

Президенту США Джо Байдену нужно объявить импичмент из-за военных преступлений на Украине и в других странах. К этому призвал соратник американского лидера по Демократической партии, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

«Я считаю, что Джо Байдену нужно немедленно объявить импичмент за военные преступления на Украине, в Йемене, в Сирии, Ираке и так далее», — написал политик в Twitter.

Джеффри Янг добавил, что все президенты США, начиная с 1945 года, были военными преступниками.

Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Решение о ее начале было принято из-за участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Попытки урегулировать конфликт дипломатически Киев проигнорировал. Президент Владимир Путин называл конечной целью спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джеффри Янг объяснил отрицание нацизма на Украине либо прямой ложью, либо самообманом. Кандидат на пост губернатора штата Кентукки призвал перестать врать о киевском режиме.

-4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
67.57
-0.21 73.11
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 14 января для всех знаков зодиака

Последние новости

9:20
В США хотят объявить импичмент Байдену за военные преступления на Украине
8:56
Украинская пресса сообщила о взрывах в Киеве
8:40
Житель ДНР: НАТО и ВСУ отрабатывали навыки стрельбы на жилых кварталах
8:26
Новое — хорошо забытое старое: подробности о коронавирусе «Кракен»
8:02
От гранат не защитит: зачем Вашингтон «подсовывает» Киеву БТР Stryker
8:00
🧙‍♀ Гороскоп на 14 января для всех знаков зодиака

Сейчас читают

В прессе распространилась информация об увольнении Дмитрия Назарова из театра
Отпустила мужа к другой и отказалась выходить за молодого любовника: личная жизнь Алены Хмельницкой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023