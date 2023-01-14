Нынешний американский лидер должен быть немедленно отстранен от должности, убежден кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

Президенту США Джо Байдену нужно объявить импичмент из-за военных преступлений на Украине и в других странах. К этому призвал соратник американского лидера по Демократической партии, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

«Я считаю, что Джо Байдену нужно немедленно объявить импичмент за военные преступления на Украине, в Йемене, в Сирии, Ираке и так далее», — написал политик в Twitter.

Джеффри Янг добавил, что все президенты США, начиная с 1945 года, были военными преступниками.

Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Решение о ее начале было принято из-за участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Попытки урегулировать конфликт дипломатически Киев проигнорировал. Президент Владимир Путин называл конечной целью спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джеффри Янг объяснил отрицание нацизма на Украине либо прямой ложью, либо самообманом. Кандидат на пост губернатора штата Кентукки призвал перестать врать о киевском режиме.