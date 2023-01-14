От ОРВИ до импотенции: в чем уникальные свойства маточного молочка

Уникальное природное лекарство эффективно при лечении серьезных недугов.

Маточное молочко — настоящий эликсир молодости, долголетия, мужского и женского здоровья. Его эффективность не вызывает сомнения у народных целителей и даже у квалифицированных врачей и ученых. Потому на основе пчелиного продукта изготавливаются многие препараты и косметические средства. В чем секрет природного лекарства?

Как напоминает издание Сибкрай.ru, маточное молочко на 65% состоит из воды, остальное — это смесь белков, липидов, углеводов и минералов. Так, продукт содержит витамины группы В, витамины С, D и Е, а также белки и аминокислоты. А еще в нем много кальция, железа, меди и фосфора, фолиевой кислоты и жирных кислот.

Благодаря такому составу и объясняется широкое применение «королевского желе». Считается, что оно хорошо справляется с лечением вирусных и простудных заболеваний — не зря продукт называют природным антибиотиком.

Для женщин он тоже находка. Ученые уже доказали, что эликсир поддерживает выработку коллагена, а значит, есть возможность продлить красоту и молодость. Кроме того, средство показало эффективность в части репродуктивных возможностей женщин — по некоторым данным, оно повышает уровень прогестерона во время беременности, отвечающего за вынашивание плода. Более того, за счет белковых аминокислот «препарат» положительно влияет на эректильную функцию у мужчин.

Также, молочко успешно справляется с заживлением ран, кожными поражениями и поддерживает работу пищеварительной системы.

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