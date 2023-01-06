Эффект плацебо: чем опасны «капельницы здоровья и красоты»
Терапевт Ромасов назвал опасные для здоровья последствия капельниц
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Такие процедуры необходимы людям с определенными проблемами.
В погоне за молодостью и красотой многие женщины прибегают к операциям, инъекциям и капельницам. С помощью последних растворы вводят внутривенно, а пациенты верят, что это помогает им выглядеть лучше. Правду о «капельницах красоты» для aif.ru рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Иван Ромасов.
Что такое «капельница здоровья»
По мнению терапевта, она представляет собой смеси с различным составом.
«Чаще всего в состав входят альфа-липоевая и янтарная кислота, витамины, препараты железа, аминокислоты, гидролизат плаценты, магний, кальций, цинк, L-карнитин и так далее», — поделился медик.
Такая капельница появилась в 1970 году в США. Доктор Майерс создал «коктейль Майерса», который вводил своим пациентам, желая сохранить их здоровье. Считается, что жидкие препараты, вводимые внутривенно, быстрее усваиваются и более эффективны. Однако научных доказательств этому мало.
Эксперт Ромасов отметил, что отдельные препараты в составе «капельниц здоровья и красоты» вызывают вопросы. Например, гептрал, который американская FDA (занимается лекарственной безопасностью — Прим. ред.) считает БАДом, и не воспринимает как лекарственный препарат. Производитель гидролизанта плаценты не опубликовал состав, от препаратов для хелатирования можно отравиться солями тяжелых металлов, а препараты железа в составе должны применяться только при его дефиците.
Кому назначают такие капельницы
Как пояснил терапевт Ромасов, эти процедуры обычно необходимы людям, которые сталкивались со следующими проблемами:
- интоксикация алкоголем;
- интенсивные физические нагрузки;
- обезвоживание;
- «синдром хронической усталости»;
- стресс и депрессия;
- низкая работоспособности;
- плохая память;
- хронические головные боли и хронические заболевания.
Список постоянно расширяется, а клиники, в которых ставят «капельницы здоровья», стараются создать универсальный состав «коктейлей».
«Это не „прочистит“ ни сосуды, ни мозг, ни другие органы»
«Любые капельницы необходимы только в случае, если их назначает лечащий врач. Внутри сосудов циркулирует фиксированный объем жидкости, обеспечивающий стабильное давление внутри них. Если жидкости поступит чересчур много, это может привести к отеку легких и последующей острой сердечной недостаточности», — объяснил медик.
Ромасов отметил, что для людей с хроническими заболеваниями почек и печени избыточная нагрузка лекарствами и жидкостью особенно опасна. А для здоровых людей капельницы даже с обычным физраствором могут грозить осложнениями. Миллиардерше Кайли Дженнер, например, после очередного сеанса «капельницами красоты и здоровья», потребовалась госпитализация и лечение в условиях интенсивной терапии.
«Профилактическое внутривенное капельное вливание растворов в профилактических целях не принесет целебного эффекта. Это не „прочистит“ ни сосуды, ни мозг, ни другие органы», — заверил терапевт.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем могут быть опасны уколы красоты.
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