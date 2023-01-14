Боевики ВСУ пытались атаковать Мелитополь и Бердянск

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 151

Противник бьет исподтишка, выпуская ракеты по мирным городским кварталам.

Боевики ВСУ пытались атаковать Мелитополь и Бердянск

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Спецоперация

Атаку Мелитополя и Бердянска Запорожской области пытались провести Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщили в силовых структурах. Таким образом, ранним утром российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили нападки со стороны боевиков, сбив вражеские ракеты. Отмечается, что они были выпущены по Мелитополю в направлении, где отсутствуют военные объекты.

«Подразделения ПВО отработали на отлично, город находится под надежной защитой», — поясняется в сообщении.

В это же время ВСУ выпустили два корректируемых снаряда большой дальности по мирным кварталам Бердянска. Ракеты также были перехвачены ПВО.

«К сожалению, неразорвавшиеся части сбитых украинских ракет упали в черте населенного пункта, повредив дорожное покрытие, кабельные линии электропередач и окна в близлежащих жилых домах», — добавили местные силовики.

Также субботним утром неонацисты обстреляли село Тарасовка Троицкого района из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Зафиксировано три прилета, о разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Россия продолжает спецоперацию на Украине, начатую в феврале 2022 года. Ее конечная цель — ликвидация радикалов и снижение боевого потенциала Незалежной.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с работой российских гаубиц по позициям ВСУ.

Тема:
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