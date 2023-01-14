Мало им Украины: политический режим Молдавии занимается русофобией на экспорт

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 3 283

Политолог Мезюхо рассказал, что в Молдавии не любят все русское

Мало им Украины: политический режим Молдавии занимается русофобией на экспорт

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Республика известна своими политическими проектами, пропагандирующими национализм.

Русофобией на экспорт занимается политический режим Молдавии. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал политолог Иван Мезюхо. По его словам, президент республики Майя Санду никогда не скрывала своих антироссийских взглядов, а на территории государства функционируют проекты националистического толка.

«В Молдавии должны были бы понимать, к чему приводит национализм. Я думаю, что сегодня политический режим Майи Санду занимается русофобией на экспорт», — сказал Мезюхо.

Он также добавил, что страна движется по пути, по которому в течение нескольких десятков лет шла Украина. Таким образом Санду может стать вторым президентом Украины Владимиром Зеленским, то есть ездить по Европе, требуя принятия государства в Североатлантический альянс и Евросоюз (ЕС).

Более того, политический курс Санду ведет к потере страной суверенитета с дальнейшей возможной сдачей территорий Румынии, чьей гражданкой она является. К слову, недавно экс-спикер молдавского парламента Михай Гимпу призвал остановить русский язык в республике. Со слов Гимпу, он «душит» государственный.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чья ракета упала в Молдавии.

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