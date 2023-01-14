«Роскосмос» раскрыл детали плана по возвращению экипажа с МКС

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 44

Экипаж «Союза МС-22» вернется на Землю на Crew Dragon в случае ЧП

«Роскосмос» раскрыл детали плана по возвращению экипажа с МКС

Фото: www.globallookpress.com / Roscosmos

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Роскосмос и космические агентства стран-партнеров по МКС приняли меры для обеспечения безопасного возвращения экипажа станции на Землю.

В случае аварии на Международной космической станции (МКС) до прибытия корабля «Союз МС-23» экипаж поврежденного «Союза МС-22» покинет станцию на российском «Союзе» и американском Crew Dragon. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

Из-за нештатной ситуации с кораблем «Союз МС-22», его экипаж — Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио — вернутся на Землю на «Союзе МС-23», который должен пристыковаться к МКС в беспилотном режиме 22 февраля.

«Системы МКС и корабля „Союз МС-22“ работают штатно, но в случае аварии до прибытия „Союза МС-23“ экипажу понадобится экстренная эвакуация на Землю. Кресло Франциско Рубио решено временно переместить из „Союза МС-22“ в корабль Crew Dragon», — говорится в сообщении.

При необходимости экстренной эвакуации Франциско Рубио вернется на Землю на американском корабле, а космонавты Роскосмоса — на «Союзе МС-22». Спуск двух космонавтов вместо трех будет более безопасным, так как поможет снизить температуру и влажность в «Союзе МС-22».

После прибытия на МКС «Союза МС-23» кресла всех трех космонавтов, включая Франциско Рубио, будут перенесены в него.

15 декабря на «Союзе» произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения корабля. Причиной повреждения могло стать попадание микрометеорита.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как стала известна судьба корабля «Союз МС-22».

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