Попался снова: в доме Джо Байдена нашли новые секретные документы

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 56

Советник президента США Саубер: В доме Джо Байдена нашли новые секретные документы

Попался снова: в доме Джо Байдена нашли новые секретные документы

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Находка вызывает повышенный интерес в США, ведь еще недавно в ненадлежащем хранении засекреченных документов обвиняли политического оппонента Байдена — бывшего президента США Дональда Трампа.

В частной резиденции президента США Джо Байдена в городке Уилмингтон штата Делавэр юристы нашли новые секретные документы. Об этом сообщил специальный советник главы государства Ричард Саубер.

Он рассказал, что сначала юристы нашли одну страницу с грифом «секретно». Это было еще в среду. Она лежала в комнате, примыкающей к гаражу. Но необходимого допуска к документу не имели, поэтому о находке оповестили Минюст.

«Я направился в Уилмингтон в четверг, чтобы помочь с передачей Минюсту документации, которую личный юрист президента обнаружил в среду. Когда я передавал ее сопровождавшим меня сотрудникам Минюста, были обнаружены еще пять страниц с пометкой «секретно», — уточнил Саубер.

К слову, не первый раз в помещениях, принадлежащих Байдену, находят документы с грифом «секретно». Так, еще в ноябре прошлого года юристы обнаружили порядка десяти страниц в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена в Вашингтоне. Спустя месяц документы нашли в личном гараже президента США. Теперь же — в его резиденции.

Предполагается, что все обнаруженные документы связаны с периодом, когда Байден был вице-президентом США — с 2009 по 2017 года. Сейчас Минюст выясняет как файлы, которые должны быть секретными и находиться в архивах, оказались в помещении, непредназначенном для хранения. А повышенный интерес связан с тем, что еще летом прошлого года в ненадлежащем хранении засекреченных документов обвиняли экс-президента США Дональда Трампа. Его оппоненты тогда призывали наказать политика, лишив права занимать государственные должности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Джо Байдена пытается замять дело с секретными документами при помощи НЛО.

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