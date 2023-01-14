Байден решил замять скандал с секретными документами с помощью НЛО: «Бьют с козырей»

В Белом доме удачно подошли к выбору темы для отвлечения внимания американцев, рассказал политолог Антон Бредихин.

Президент США Джо Байден пытается отвлечь внимание от скандала с секретными документами с помощью темы НЛО. Именно этим объясняется публикация отчета Разведывательного сообщества США о трехкратном увеличении числа сообщений военных о таких аномалиях, рассказал 5-tv.ru политолог Антон Бредихин.

«Стоит вспомнить сюжет, когда в 2015 году Барак Обама лично признавался в том, что его действиями руководят пришельцы. Это было подано в юмористической форме, но при этом многим понравилось. Так и сейчас: подается тема НЛО, раскручивается и, соответственно, прикрываются экономические проблемы, политические и другие скандалы — в том числе по отношению к Байдену», — объяснил эксперт.

По его словам, в Белом доме удачно подошли к выбору темы для отвлечения внимания американцев.

«Людям гораздо интереснее слушать про летающие тарелки и внеземные цивилизации, нежели про то, какой коррупционный или какой-то еще скандал произошел в семействе их президента. Бьют с козырей — по-другому не назовешь», — отметил Антон Бредихин.

В заключение политолог сказал, что в будущем для отвлечения внимания в Вашингтоне могут неоднократно прибегать к теме Украины, российскому «вмешательству» в будущие выборы, а также с помощью представителей ЛГБТ, делая их частью власти.

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В связи со сказанным также стоит вспомнить скандал с дочерью Джо Байдена Эшли. Летом 2022 года стал доступен ее дневник, в котором она написала, что «принимала душ с папой, хотя, наверное, это непозволительно». В своих записях 41-летняя женщина призналась, что была «гиперозабочена и повернута на парнях с юных лет». Также она сообщила, что ее сексуально привлекал один из членов семьи. В тот же день Джо Байден упал с велосипеда перед множеством журналистов, чем спасся от вопросов об интиме с дочерью.

Скандал с секретными документами в США

Об обнаружении секретных документов в офисе президента США стало известно 9 января. В них содержались данные американской разведки об Украине, Иране и Великобритании в бытность американского лидера вице-президентом. Джо Байден заверил, что сотрудничает с Минюстом США по поводу хранения бумаг. Он также дал понять, что ничего не знал о них, их содержании и был удивлен находке. Минюст же назначил спецпрокурора для расследования инцидента, поскольку документы не имели права храниться там, где были обнаружены.

После этого необычный отчет опубликовало Разведывательное сообщество США. В нем говорится, что американские военнослужащие с июня 2021 года сообщили о 510 случаях наблюдения НЛО. Это существенно больше, чем в предыдущем отчете — в том сообщалось про 144 таких инцидента. В обоих случаях, большинство НЛО оказались беспилотниками или воздушными шарами. Однако сотни случаев остаются необъяснимыми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Дональда Трампа из-за секретных документов преследовало ФБР, а Джо Байдену за тот же прокол ничего не будет. Мнением по этому поводу поделился политолог Антон Бредихин.