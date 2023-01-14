Захарова пошутила о найденных в «экзотических местах» Байдена документах

Официальный представитель МИД РФ поинтересовалась, что американский лидер делает с бумагами, если каждый раз находят в столь «экзотических местах».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отнеслась к недавней новости о Джо Байдене. Напомним, на днях в его частной резиденции в городке Уилмингтон штата Делавэр юристы нашли вновь новые секретные документы. И пока Минюст выясняет, как файлы, которые должны быть секретными и находиться в архивах, оказались в помещении, непредназначенном для хранения, Захарова прокомментировала ситуацию отрывком из романа Марка Твена «Принц и нищий».

«Что же делает Байден с секретными бумагами, если их находят в столь экзотических местах?» — в шутку поинтересовалась Захарова.

До этого юристы находили порядка десяти страниц в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена в Вашингтоне. Это было в ноябре прошлого года. Спустя месяц документы нашли в личном гараже президента США. Теперь же — в его резиденции. Предполагается, что все обнаруженные документы связаны с периодом, когда Байден был вице-президентом США — с 2009 по 2017 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как американцы отнеслись к идее установить в Конгрессе бюст украинского президента Джо Байдена.