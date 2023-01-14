Захарова пошутила о найденных в «экзотических местах» Байдена документах

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 37

Захарова сравнила Байдена с героем романа Марка Твена после найденных в его доме секретных документов

Захарова пошутила о найденных в «экзотических местах» Байдена документах

Фото: www.globallookpress.com / Saquan Stimpson

Читайте нас в: Дзен Новости

Официальный представитель МИД РФ поинтересовалась, что американский лидер делает с бумагами, если каждый раз находят в столь «экзотических местах».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отнеслась к недавней новости о Джо Байдене. Напомним, на днях в его частной резиденции в городке Уилмингтон штата Делавэр юристы нашли вновь новые секретные документы. И пока Минюст выясняет, как файлы, которые должны быть секретными и находиться в архивах, оказались в помещении, непредназначенном для хранения, Захарова прокомментировала ситуацию отрывком из романа Марка Твена «Принц и нищий».

«Что же делает Байден с секретными бумагами, если их находят в столь экзотических местах?» — в шутку поинтересовалась Захарова.

До этого юристы находили порядка десяти страниц в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена в Вашингтоне. Это было в ноябре прошлого года. Спустя месяц документы нашли в личном гараже президента США. Теперь же — в его резиденции. Предполагается, что все обнаруженные документы связаны с периодом, когда Байден был вице-президентом США — с 2009 по 2017 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как американцы отнеслись к идее установить в Конгрессе бюст украинского президента Джо Байдена.

-3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
67.57
-0.21 73.11
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 14 января для всех знаков зодиака

Последние новости

0:19
Власти Молдавии назвали падение ракеты неуважением к суверенитету страны
0:01
«Подарила миру свет и талант»: для Нагиева смерть Чуриковой стала личной утратой
23:40
Захарова пошутила о найденных в «экзотических местах» Байдена документах
23:22
Попался снова: в доме Джо Байдена нашли новые секретные документы
23:05
«Было жутко»: дочь покойной Анны Самохиной о последних днях жизни матери
22:49
На Украине заявили о поражении энергообъектов в пяти областях

Сейчас читают

Обилие антиквариата и особняк XIX века: кому достанется наследство Инны Чуриковой
«Мощные аномалии и необычная зима»: Вильфанд предупредил о рекордном потеплении
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников
SHAMAN не сдержал слез после вопроса о его роли в истории России: «До мурашек»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023