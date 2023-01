Самолет с 72 пассажирами потерпел крушение в Непале

Самолет, на борту которого было 72 человека, потерпел крушение в Непале. Об этом сообщает издание The Kathmandu Post. Аэропорт закрыт, проводятся спасательные работы. Крылатая машина принадлежала авиакомпании Yeti Airlines. По данным журналистов, в общей сложности на борту были четыре члена экипажа и 68 пассажиров.

Yeti airlines ATR72 has crashed near Pokhara Airport. A total of 68 passengers and four crew members were on board. Plumes of smoke can be seen engulfing the area, no clarity on survivors as of now. Info: @ridhimb pic.twitter.com/Id3Lsdce4Q