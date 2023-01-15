Неисправность или ошибка экипажа? Из-за чего на самом деле в Непале разбился самолет
Заслуженный пилот РФ Сытник: самолет в Непале мог упасть из-за сдвига ветра
Фото, видео: 5-tv.ru
Воздушное судно рухнуло и загорелось вскоре после взлета. Известно, что на борту находились четыре россиянина.
В интернете появились кадры падения пассажирского самолета в Непале. На видео воздушное судно, пролетая низко над землей, неестественно резко уходит в сторону и заваливается на бок, после чего разбивается о землю.
О возможных причинах падения судна в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказали Заслуженный пилот РФ Юрий Сытник и специалист по безопасности полетов Александр Романов.
По словам Сытника, самолет обычно заваливается в бок при потере скорости.
«Эта потеря скорости, которая произошла при заходе на посадку, может быть по двум основным причинам — погодные условия, то есть сдвиг ветра, либо банально потеря скорости экипажем», — объяснил Юрий Михайлович.
У Александра Романова также есть свои версии.
«Первая версия — это отказ левого двигателя, потому что самолет турбовинтовойэж и если отказ происходит, а винты не поставили на флюгирование, то получается сильное сопротивление даже на небольшой скорости. Справиться с рулями практически невозможно. И одна из вероятных причин — это какая-то борьба или сознательное падение самолета», — поделился своим мнением Александр Валентинович.
5-tv.ru
По предварительной информации, при крушении самолета погибли 29 человек, есть выжившие. Об этом сообщает France Press. До этого на индийском телевидении сообщали, что выживших нет.
Ранее 5-tv.ru писал, что в аэропорту назвали причиной авиакатастрофы в Непале техническую неисправность.
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