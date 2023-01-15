Не жизнь, а мука: к чему приводит ежедневное употребление алкоголя

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 128

Главный кардиолог РФ Бойцов: ежедневное употребление спиртного приводит к кардиомиопатии

Не жизнь, а мука: к чему приводит ежедневное употребление алкоголя

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Читайте нас в: Дзен Новости

Спиртные напитки в принципе опасны для здоровья, но если устраивать себе «праздник» каждый день, существование превратиться в кромешный ад.

Прием спиртного неизбежно ведет к патологическим изменениям в организме. А если делать это на ежедневной основе, удар по органам и тканям будет насколько колоссальным, что жизнь превратится в ужасное существование. И не факт, что врачи помогут нормализовать состояние. Такое заявление в беседе с aif.ru сделал главный кардиолог России Сергей Бойцов.

«Употребление алкоголя, а ежедневное особенно, является серьезным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь — так называемой алкогольной кардиомиопатии», — цитирует эксперта издание.

Речь идет о болезни, при которой сердце увеличивается в несколько раз, при это его основная функция — прокачки крови через органы — снижается. Распознать проблему помогут тревожные симптомы: одышка, отечности. При этом параллельно с кардиомиопатией развивается сердечная недостаточность. Человек может умереть внезапно.

Кроме прочего, ежедневный прием алкоголя может провоцировать развитие мерцательной аритмии. Человек с таким диагнозом не может нормально переносить физические нагрузки, даже самые маленькие. Существенно увеличивается риск тромбоза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что знаменитую актрису Татьяну Кравченко шоумен Стас Садальский обвинил в алкоголизме.

-2° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
67.57
-0.21 73.11
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 15 января для всех знаков зодиака

Последние новости

15:49
В Непале объявили 16 января днем траура по погибшим при крушении самолета
15:34
Не жизнь, а мука: к чему приводит ежедневное употребление алкоголя
15:23
Юлия Меньшова узнала о раке от психолога: «Работа по 20 часов в сутки»
15:13
Зимняя походка, или Как не упасть в гололед — лайфхаки
15:02
Штраф за мусор по камерам: как это работает и где оспорить решение
14:49
В Минобороны РФ подтвердили удары по объектам энергетики Украины

Сейчас читают

Путин оценил ход спецоперации на Украине одной фразой
Неисправность или ошибка экипажа? Из-за чего на самом деле в Непале разбился самолет
Умер театральный режиссер и актер Михаил Дроботов
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023