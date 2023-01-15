«Завидую ему»: подруга Милохина назвала причину его ухода из ледового шоу

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 14

Блогер Дина Саева назвала причиной ухода Милохина из ледового шоу нежелание дальше выступать

«Завидую ему»: подруга Милохина назвала причину его ухода из ледового шоу

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Осенью прошлого года знаменитость подставил свою партнершу по шоу Евгению Медведеву, организаторов, тренеров и судей. Фанаты и сейчас в шоке от поступка. Но некоторые поняли его.

Блогер и подруга Дани Милохина Дина Саева решила оправдать знаменитость после побега из ледового шоу. Напомним, осенью участвовавший в телешоу и выступавший в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой, он внезапно покинул его. Окружающие были шокированы таким поступком. После ухода Милохин укатил в Дубай в компании модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана, объяснив поступок усталостью. По словам Саевой, в один момент Милохин понял — больше надевать коньки он не желает. Поэтому послушал свой внутренний голос и бросил все.

«Он сказал, что есть такая вещь, когда прет или не прет. И вот, когда его не прет, он не хочет этим заниматься. Он свободный человек, у него есть на это право. Я не стала осуждать, допрашивать. Если решил, значит так комфортно», — объяснила Саева поступок Милохина в интервью Надежде Стрелец.

В Дубае Даня первое время жил в квартире Саевой. При этом Саеву совершенно не смутил поступок Милохина. Ведь она привыкла к тому, что знаменитость такой непостоянный по жизни. И порой даже завидует этой черте характера.

«В некотором плане я даже ему завидую, потому что он может себе позволить делать то, что он не хочет. Если он чувствует какой-то напряг, то может взять и отказаться», — добавила блогер.

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